نادال يحجز مقعده في نصف نهائي بطولة برشلونة للتنس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

حجز رفائيل نادال مكانا في نهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس بفوزه على ديفيد جوفين 6-4 و6-صفر، محققا ثمانية عشر انتصاراً على التوالي، وأربَعَمئةِ انتصار ٍ إجمالي في مسيرته على الملاعب الرملية.

وسيلتقي نادال المصنفُ الأول عالميا اليوناني ستيفانوس تيت يباس في النهائي يوم الأحد، إذ سيسعى لإحراز اللقب للمرة 11 بعد أسبوع ٍ واحد من فوزه في بطولة مونتي كارلو للأساتذة للمرة 11 أيضا.

وبدأ اللاعب الاسباني المولود في مايوركا المباراة ببطء على ملعب رفائيل نادال حيث خسر إرساله في الشوط الأول ليتقدم جوفين المصنف العاشر 2-صفر.

وكسر نادال إرسال منافسه سريعا ليدرك التعادل ثم كسره مرة أخرى في الشوط العاشر ليفوز بالمجموعة الأولى.

وعاد نادال لمستواه في المجموعة الثانية بينما بدأ جوفين، الذي فاز في مباراة من ثلاث مجموعات على روبرتو باوتيستا أجوت في دور الثمانية يوم الجمعة، في التراجع.

وانتفض اللاعب البلجيكي أخيرا في الشوط السادس لكنه استسلم في نهاية المطاف أمام نادال المتخصص في الملاعب الرملية، وخسر إرساله للمرة الثالثة في المجموعة عندما سدد الكرة خارج الملعب لتنتهي المباراة في ساعة واحدة و22 دقيقة.

وصعد اليوناني تيتيباس (19 عاما) لأول نهائي في بطولات رابطة اللاعبين المحترفين عقب فوزه على الاسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف 11 عالميا 7-5 و6-3.

وحقق تيتيباس أكبر انتصار في مسيرته أمس الجمعة عندما هزم النمساوي دومينيك تيم وصيف البطل العام الماضي والمصنف السابع على العالم بمجموعتين متتاليتين ولم يكن المرشح للفوز أمام كارينيو بوستا الذي يتقدم عليه بفارق 52 مركزا في التصنيف العالمي.

وبدأ اللاعب الشاب المباراة بشكل رائع وكسر إرسال منافسه في الشوط الثاني ثم تقدم 4-1 قبل أن ينتفض اللاعب الاسباني ويكسر إرسال تيتيباس ليتعادل 5-5 لكنه أهدر فرصة كسر الإرسال مجددا وفقد إرساله ليخسر المجموعة.

وكسر تيتيباس، المصنف 63، إرسال منافسه البالغ عمره 27 عاما للمرة الثالثة ليتقدم 4-2 في المجموعة الثانية ثم حسم المباراة في نهاية المطاف ليسقط أرضا في سعادة بعدما سدد كارينيو بوستا خارج الملعب في ثاني فرص اللاعب اليوناني للفوز.

وأصبح تيتيباس أول يوناني يبلغ نهائي بطولة للمحترفين منذ 1973 عندما تأهل مواطنه نيكولاس كالوجروبولوس إلى نهائي بطولة دي موان المفتوحة.

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