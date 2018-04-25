الرئيس المصري : فخور بمحمد صلاح وكل مصري يرفع اسم بلاده

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تسبب فوز فريق ليفربول الإنجليزي على روما الإيطالي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة أقيمت على ملعب انفيلد مساء أمس الثلاثاء في تصدر وسم محمد صلاح من جديد على تويتر.

حيث قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه للفوز على فريقه السابق بعد تسجيله لهدفين وصناعة اثنين آخرين.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأداء الرائع الذي قدمه صلاح خلال المباراة، وتصدر اسم النجم المصري منصات مواقع التواصل الاجتماعي عربيا وعالميا، فقد ظهر اسم صلاح بالانجليزية في أكثر من مليون وثلاثمئة ألف تغريدة، وأكثر من 150 ألف تغريدة بالعربية، كما

حصد وسم #ليفربول_روما أكثر من 110 آلاف تغريدة.

بداية غرد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهنئا صلاح بقوله:

https://twitter.com/AlsisiOfficial/status/988677619339157505

https://twitter.com/vjjv_/status/988933389599367170

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