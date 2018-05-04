رغم تفوق صلاح.. رونالدو يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يقف اليوم "رونالدو" بعد مشوار طويل من المنافسات الأوربية هذا الموسم أمام العملاق "ليفربول" في نهائي دوري الأبطال، وهو الأمر الذي استعد له "الدون" طويلا، وتنتظره الجماهير لتشاهد المواجهة بينه وبين المصري "محمد صلاح"..

وفي موضوع ذي صلة، حافظ النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني على صدارة هدافى دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا بعد نهاية مباريات نصف نهائي البطولة، بحسب الموقع الرسمي لـ

"real madrid"..

في نفس الوقت، فشل "كريستيانو رونالدو" فى التسجيل خلال مواجهتي نصف نهائي دورى أبطال أوروبا أمام فريق "بايرن ميونخ" الألماني، في المقابل جاء النجم المصري "محمد صلاح" في المركز الثانى برصيد 10 أهداف بعد تسجيله ثنائية فى لقاء الذهاب أمام روما، وذلك بالتساوى مع النجم البرازيلى "روبرتو فيرمينو"، فيما حل "ساديو ماني" في المركز الثالث برصيد 9 أهداف، وجاء "إيدن دجيكو" رابعا برصيد 4 أهداف..

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