الحرس الثوري: قتلنا العقل المدبر لهجوم الأحواز في العراق

أخبار الأن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، إن قواته قتلت "العقل المدبر" لهجوم استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأحواز الإيرانية الشهر الماضي وأسفر عن سقوط 25 قتيلا.

وذكر الحرس في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية أن قواته قتلت رجلا يدعى أبو ضحى القيادي في تنظيم داعش وأربعة آخرين في محافظة ديالي في العراق.

وكان قد أعلن كل من تنظيم داعش وحركة المقاومة الوطنية الأحوازية، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في 22 سبتمبر /أيلول، ولم تقدم أي من الجماعتين دليلا قاطعا يدعم إعلانها المسؤولية.

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