انطلاق مناورات درع العرب على أرض مصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجيش المصري انطلاق مناورات "درع العرب -1"، التي تشارك فيها أيضا قوات من السعودية والإمارات والبحرين والأردن والكويت.



ويهدف التدريب إلى تطوير العمل المشترك بين القوات المشاركة، بالإضافة إلى التخطيط وإدارة أعمال قتال القوات بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية وقوات الدفاع الجوي، وتبادل الخبرات المكتسبة في مجال أعمال القتال.



وقال المتحدث باسم الجيش المصري إن فعاليات التدريب المشترك "درع العرب - 1" ستستمر حتى 16 نوفمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

كما ستقام المناورات في "ميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بالبحر المتوسط".

وأوضح المتحدث أنه "اكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة" من "السعودية والإمارات والبحرين والأردن والكويت عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية".

وأشار إلى أنه تم عقد "مؤتمر تنسيق بين قادة قوات الدول المشاركة لنقل وتبادل الخبرات التدريبية، حيث ألقى مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة.

وأكدت الكلمة أن تدريب "درع العرب 1 يعد واحداً من أرقى التدريبات التى ستتم على مستوى الوطن العربي، وذلك لاستخدام كل ما هو حديث وجديد من الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة التي تؤدي إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات المشاركة".

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