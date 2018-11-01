مصر تكشف موعد افتتاح هرم "خفرع" للزائرين

أخبار الآن | مصر - (وكالات)

أعلنت وزارة الآثار المصرية أن الهرم الثاني من أهرامات الجيزة الثلاثة الشهيرة، سيفتح أمام السائحين الأسبوع الجاري بعد استكمال أعمال الترميم التي استمرت شهرين. ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مصدر في الوزارة، أن الهرم الثالث، هرم الملك منكاورع، سيغلق لبدء عمليات ترميم مشابهة.

وأوضح بيان للوزارة، أن هرم الملك خفرع، سيكون جاهزا لاستقبال السائحين بداية من يوم الخميس. قال مدير آثار هضبة الهرم أشرف محي الدين، إن أعمال الترميم اشتملت على الدرج المؤدي إلى الهرم، وتغييرات في نظام الإضاءة الداخلية، وتدعيم النقاط الضعيفة في ممرات الهرم وغرفة الدفن.

وتعود أهرامات الجيزة الشهيرة، المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إلى الأسرة الرابعة خلال عصر الدولة القديمة في مصر، وتعد من بين أشهر آثار العالم.

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