اكتشاف مملكة مفقودة قبل 2000 عام في المكسيك

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

كشفت تكنولوجيا تصوير جديدة النقاب عن بقايا مدينة عتيقة ضائعة منذ 2000 عام في المكسيك ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

ورصد علماء الآثار 41 قرية تحيط بمدينة “إيزابا” العتيقة، التي كانت موطن مملكة تابعة لحضارة المايا بين عامي 700 و100 قبل الميلاد.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أنه منذ أربعينيات القرن العشرين، كشف التنقيب في “إيزابا” عن أهرامات وبنايات تعود إلى ما قبل الميلاد، كما تم العثور على نقوش تمثل عنفًا وقطع رؤوس في مراسم تضحية غريبة.

والآن كشفت الأقمار الاصطناعية عاصمة المملكة والتي تكشف كبر حجم هذه الحضارة، وقال قائد الدراسة الدكتور روبيرت روزينوغ إن “هذا التناسق مذهل، ويبدو أن هذه المملكة تمتعت بقدرة عالية على تنسيق بناياتها”.

جدير بالذكر أن هذه الصور قد كشفت بفضل تكنولوجيا تصوير تدعى “لايدار” والتي ترى من خلال الغطاء النباتي، ولذلك يمكنها كشف طرق ومبانٍ وقنوات عتيقة.

وقال عالم الآثار أوزوالدو تشينشيلا من جامعة “ييل”: “كنا نعلم أن إيزابا موقع هام ذو نطاق هائل، ولكن هذا الاكتشاف يوفر دليلًا ملموسًا على إقامة مستوطنات في هذه المنطقة النائية”.

إقرأ أيضاً:

فنانون يخرجون من تحت الأنقاض لاستعادة الحياة الثقافية للموصل

أول متحف خاص بالقطط.. أين وماذا يعرض؟ (صور)