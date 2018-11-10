التحالف الدولي يقصف أهدافاً لداعش في العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شنت مقاتلات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، غارات على مواقع تابعة لتنظيم داعش قرب مدينة الموصل، شمالي العراق.



وكان العراق قد أعلن في ديسمبر 2017 النصر على داعش في كافة الأراضي العراقية، لكن التنظيم الإرهابي احتفظ ببعض الجيوب التي يشن انطلاقا منها هجمات بين الفينة والأخرى.



وتركزت الغارات على جبل قرة جوخ قرب مدينة مخمور الواقعة جنوب شرقي الموصل، وتبعد عنها مسافة 50 كيلومترا.

وفي مطلع نوفمبر الجاري، أعلنت السلطات العراقية أنها قتلت 19 فردا من داعش في قضاء مخمور، مشيرة إلى أنها كانوا يتحصنون في منطقة جبلية، فضلا عن العثور على كميات كبيرة من الأسلحة.

وفي أول هجوم يقع في المدينة منذ أن انتزاعتها القوات الحكومية من قبضة داعش في يوليو 2017، قتل 5 أشخاص وأصيب 14 آخرون، الخميس، في انفجار سيارة ملغومة قرب مطعم بالموصل.

جدير بالذكر أن داعش فقد ما يقارب الـ 90 في المئة من الأراضي التي كانت يسيطر عليها في العراق وسوريا في عام 2014.

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