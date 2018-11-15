مبعوث أمريكي: القتال ضد داعش في سوريا قد ينتهي قريباً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الممثل الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأمل أن ينتهي القتال ضد تنظيم داعش في آخر معاقله بشمال شرقي سوريا خلال الأشهر المقبلة.



جيفري أضاف أن القوات الأمريكية ستـَبقى في سوريا لضمان عدم عودة افراد التنظيم إلى الأراضي السورية.



وأكد أن الولايات المتحدة تعتقد أن المرحلة القادمة في سوريا ستشهد هزيمة داعش وتفعيل العملية السياسية وإنهاء الحرب الأهلية الممتدة منذ فترة طويلة.

ومضى قائلا إن الولايات المتحدة، سعيا لتحقيق هذا الهدف، تتمنى تشكيل لجنة قبل نهاية العام لوضع دستور جديد لسوريا تنفيذا للاتفاق الذي توصل إليه زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا خلال اجتماعهم في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال جيفري ”الهزيمة الدائمة لا تعني مجرد سحق آخر وحدات داعش العسكرية التقليدية التي تسيطر على أراض لكن ضمان ألا يعاود داعش الظهور فورا من خلال خلايا نائمة في صورة حركة متمردة“.

وقال جيفري إن المعركة البرية النهائية تدور على امتداد نهر الفرات وتقودها قوات سوريا الديمقراطية بمساعدة أفراد من الجيش الأمريكي.

وقال جيفري إن تشكيل لجنة تحت رعاية الأمم المتحدة لبدء العمل على وضع دستور جديد لسوريا ”خطوة حاسمة“ لدفع العملية السياسية قدما“.

وقال ”هدفنا، وأكرر الذي أيدته روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وتم الاتفاق عليه في 27 أكتوبر في إعلان اسطنبول، هو تشكيل هذه اللجنة الدستورية بحلول نهاية العام“.

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