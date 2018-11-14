الأسد يلتقي مخطوفي السويداء المحررين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

إستقبل الرئيس السوري بشار الأسد مخطوفي محافظة السويداء المحرَّرين مع عائلاتهم في شمال تدمر من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. وكان داعش شن في 25 تموز / يوليو هجمات على السويداء وريفها أسفرت عن مقتل 260 شخصاً، واختطاف 30 آخرين.

وأعدم تنظيم داعش في 5 آب / أغسطس شاباً، ثم أعلن بعد أيام وفاة سيدة مسنة جراء مشاكل صحية, كما ثم أعلن في مطلع تشرين الأول / أكتوبرإعدام شابة. وفي 20 تشرين الأول / أكتوبر، أفرج التنظيم عن ست من الرهائن، بموجب اتفاق نص على إفراج دمشق عن معتقلات.

و أعلنت دمشق تحرير الرهائن الدروز الـ19 من نساء وأطفال بعد نحو ثلاثة أشهر ونصف على خطفهم من قبل تنظيم داعش في محافظة السويداء في جنوب سوريا. وبث التلفزيون الرسمي السوري صوراً للمختطفين المحررين وبدت نساء وأطفال بثياب ملونة وهم يشربون المياه.

وتولت روسيا منذ أشهر التفاوض مع التنظيم. وفيما ذكر الإعلام الرسمي أن تحرير باقي المختطفين تم في إطار عملية عسكرية، قال مدير "شبكة السويداء 24" المحلية نور رضوان "تم تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقية" ولم يتبنَ تنظيم داعش عمليات الخطف ولا الإعدام، لكن عائلات المخطوفين تلقت صوراً ومقاطع فيديو أرسلها متطرفون من هواتفهم تؤكد الخطف والإعدام.

إقرا أيضا :

النظام السوري يحرر مختطفات لدى داعش بسوريا