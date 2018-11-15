الأمم المتحدة تحذر من معاناة إنسانية في شمال غرب سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عدائية في أنحاء شمال غرب سوريا، بما في ذلك المناطق التي يعتقد أنها موجودة في المنطقة منزوعة السلاح أو بالقرب منها.

وأكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي، أن الاشتباكات بين قوات النظام السوري والفصائل المسلحة أسفرت وفق التقارير، عن العديد من الإصابات في صفوف المدنيين، فضلاً عن التشريد المؤقت.

كما أشار إلى أن ذلك يتضمن تقارير عن القتال في ريف جنوب حلب، وكذلك تقارير عن قصف بالهاون في شمال حلب وشرق إدلب وشمالي محافظة حماة، مؤكدًا أن ثلاثة ملايين امرأة وطفل ورجل في إدلب والمناطق المحيطة بها معرضون للخطر، في حال تصاعد القتال.

وأضاف: "زملاؤنا في المجال الإنساني يشعرون بقلق عميق إزاء تلك التقارير التي تتحدث عن نشوب أعمال عدائية في جميع أنحاء شمال غربي البلاد".

وتستهدف قوات النظام وميليشيات مدعومة من إيران، المناطق السكنية في ريف حلب وإدلب وحماة، وسط تحذيرات من تفاقم معاناة المدنيين.

وجددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة تفادي التصعيد الكامل للأعمال القتالية بأي ثمن، مشددةً على أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى معاناة إنسانية على نطاق لم يشهده الصراع بعد.

كما حثّت جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وممارسة ضبط النفس.

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