الجيش اليمني يسيطر على باقم في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سيطر الجيش اليمني على حصن باقم والعديد من المواقع والقرى المحيطة به، وبإسناد من طيران التحالف شنت قوات الجيش هجوماً مكنها من السيطرة عليه.

وصرح العميد ياسر مجلي قائد محور باقم أن عشرات القتلى والجرحى الحوثيين سقطوا خلال المعارك الأعنف من نوعها بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي والتي استمرت ثلاثة أيام، تكبدت فيها الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

كما تمكن الجيش من العثور على العديد من مخازن الأسلحة والمتفجرات وتموين غذائي كانت تستخدمه ميليشيا الحوثي كإمداد لها.

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