مقتل 147 مسلحاً حوثياً في الحديدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

قالت صحيفة تصدرها وزارة الدفاع اليمنية ان قوات الجيش اليمني تمكنت من قتل 147 مقاتلا حوثيا على الأقل في معارك بمدينة الحديدة غرب البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها ان حصيلة القتلى في صفوف الحوثيين منذ بدء عملية تحرير الحديدة في منتصف أكتوبر/تشرين أول تجاوزت 350 قتيلا.

وقالت صحيفة '26 سبتمبر' على موقعها الإلكتروني: "لقي ما يقارب 147 حوثيا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون في غضون الاربع والعشرين الساعة الماضية خلال المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني مع مليشيا الانقلاب لتحرير ميناء الحديدة".

ونقلت عن مصادر عسكرية قولها ان حصيلة القتلى في صفوف الحوثيين منذ بدء عملية تحرير الحديدة في منتصف أكتوبر/تشرين أول تجاوزت 350 قتيلا.

وشنت القوات اليمنية، الأسبوع الماضي، مدعومة من مليشيات حليفة عملية عسكرية ضد الحديدة، بعد توقفها في يونيو/حزيران الماضي لمنح الفرصة أمام مشاورات السلام بين الأطراف المتناحرة بوساطة الأمم المتحدة، لكنها لم تتم في النهاية.

وتعهدت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، هذه المرة بتحرير المدينة، التي يحتلها الحوثيون منذ نهاية 2014.

ويوجد في المدينة الميناء الرئيسي بالبلاد الذي ترد عن طريقه 80% من الإمدادات والمساعدات الإنسانية مما يشير إلى أهميته الحيوية للسكان.

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