مقتل قيادات حوثية باستهداف غرفة عمليات للمتمردين بالحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (وكالات)

أفادت مصادرُ عسكريةٌ يمنيةٌ بمقتل وجرح عدد من المتمردين الحوثيين من بينهم قيادات، في قصف للتحالف العربي استهدف غرفةَ عملياتٍ رئيسية للميليشيات، في مدينة الحديدة غربي اليمن اليوم. وأشارت المصادر إلى أن المقاومةَ اليمنيةَ المشتركة، تصدت لمحاولاتِ تسللٍ للحوثيين عند الطريق الساحلي، في مسعى متكرر لقطع إمدادات القوات المشتركة إلى مدينة الحديدة.

وكشفت مصادر عسكرية عن مقتل القيادي الميداني الحوثي عبد الخالق التوبة، المكنى "أبو عبد الملك"، أثناء قيادته مجموعات كانت تحاول التسلل إلى مواقع استعادتها المقاومة اليمنية المشتركة مؤخرا. ودارت اشتباكات بين المتمردين الحوثيين والقوات اليمنية المشتركة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، تخللها قصف مدفعي للتحالف العربي على أهداف وتجمعات للحوثيين في بعض المزارع.

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