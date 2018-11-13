هجوم مسلح يسفر عن مقتل 9 أشخاص بالأنبار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية لمتحدة (صحف)

ذكرت مصادر أمنية أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص قتلوا بمحافظة الأنبار العراقية عندما هاجم مسلحون منزل ضباط في الحشد العشائري.



وقتل النقيب مشعان حزماوي وثمانية أشخاص آخرون بعد أن اقتحم المسلحون منزله قرب حي الكرمة على بعد حوالي ستة عشر كيلومترا شمال شرق الفلوجة . وفيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، ذكرت مصادر أمنية أن تنظيم داعش يقف وراءه.

ويقول مسؤولون أمنيون عراقيون إن عددا صغيرا من المسلحين لا يزال يعمل في المنطقة ويمكنه شن هجمات متفرقة. والحشد العشائري شبكة من المسلحين السنة الذين يساندون الحكومة في حربها ضد داعش.

المزيد من الأخبار

انتخاب لجنة أمنية في العراق بشأن داعش

طفلة سورية تقتل والدها المجرم بعد أن حاول الإعتداء عليها!