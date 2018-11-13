مصرع قيادي بارز للمليشيات الحوثية في الحديدة

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أكدت مصادر عسكرية يمنية، مصرع قيادي ميداني بارز في ميليشيات الحوثي داخل مدينة الحديدة، مع العشرات من العناصر المرافقة له، على يد قوات المقاومة المشتركة. وأوضحت المصادر، أن القيادي الحوثي المدعو عبد الخالق التوبة و المكنى "أبو عبدالملك"، لقي مصرعه أثناء محاولته استعادة مواقع حررتها المقاومة المشتركة مؤخراً، ضمن عملية تخوضها قوات الشرعية داخل مدينة الحديدة.

ولفتت إلى أن قيادة الميليشيات الحوثية، كلفت "التوبة" على رأس تعزيزات لإعادة ترتيب دفاعاتهم المنهارة داخل المدينة، قبل أن يلقى مصرعه والعشرات من عناصره برصاص قوات المقاومة المشتركة اليمنية. وتلقت ميليشيا الحوثي وقياداتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد منذ انطلاق عملية تحرير مدينة الحديدة، من قبل المقاومة المشتركة وسط انهيارات واسعة في صفوف الميليشيات.

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