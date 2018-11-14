الإمارات تدعم عقد محادثات سلام يمنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، دعمها ودعم التحالف العربي لعقد محادثات، برعاية الأمم المتحدة في السويد، للتوصل لحل سلمي للأزمة اليمنية الناجمة عن التمرد الحوثي.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب بمحادثات تقودها الأمم المتحدة مضيفا أن التحالف يدعو للاستفادة من هذه الفرصة لإعادة إطلاق المسار السياسي.

وكشف قرقاش، في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، أن مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث سيزور أبوظبي الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن "الحديدة هادئة والميناء يشتغل.. نحن نعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لجميع المناطق في اليمن".

وتابع "تقوم الأمم المتحدة حاليا بتوزيع مبلغ 75 مليون دولار، قدمه التحالف، كرواتب للأساتذة، البالغ عددهم 135 ألف في المناطق المحررة إلى جانب المناطق المحتلة من طرف الحوثيين".

تسعى الأمم المتحدة، من خلال المبعوث الدولي إلى اليمن، إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات، ويرافق ذلك دعم ورغبة من التحالف العربي بشأن السلام.

وكانت آخر محاولة قام بها غريفيث لتنظيم محادثات سلام في سبتمبر الماضي في جنيف، ورفضت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران حضورها.

وفي السنوات الماضية، سعت القوات الشرعية والتحالف العربي للخروج بحل سلمي لإعادة الاستقرار إلى اليمن، في مقابل إصرار ميليشيات الحوثي على الانقلاب على تعهداتها والسير قدما في المسار العسكري.

اقرأ أيضا:

تراجع معدلات الإصابة بمرض السكري في الإمارات