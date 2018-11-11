مصرع قيادات حوثية بمواجهات مع الجيش اليمني في البيضاء

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لقي عدد من القيادات الميدانية لميليشيا الحوثي مصرعهم، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في جبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وذكر مصدر ميداني لموقع الجيش اليمني، "سبتمبر نت " أن المواجهات أسفرت عن مصرع 21 من الميليشيا بينهم 5 قيادات، إضافة إلى أَسْرِ آخرينَ من عناصرها.

وذكرالمواقع أسماء عدد من القيادات الحوثية التي لقت مصرعها منهم "أبو الأشتر العفاد" مشرف ما تسمى "العمليات الخاصة للميليشيا في البيضاء"، و" أبو مالك حيدرة"، مشرف محور ناطع، وأبو غانم الخدروش مشرف الميليشيا في قيفه، وأبو منيف المغربي، قائد مربع جبل دير الاستراتيجي و"أبو الحسنين" مشرف الهندسة في ناطع.

وفي محافظة الجوف، أطلقت قوات الجيش اليمن، الجمعة، عملية عسكرية واسعة تهدف لتحرير ما تبقى من مديرية "برط العنان"، من ميليشيا الحوثي الإرهابية محرزة تقدمات ميدانية جديدة.

وأكد رئيس عمليات "لواء الحسم"، العقيد محمد الواصلي أن قوات اللواء تمكنت من تحقيق المرحلة الأولى للعملية، والتي تكللت بالسيطرة على وادي الظهرة، وقطع الخط الرابط بين تواثنه، ونبيعه، ووادي الظهره، والذي كانت تتخذه الميليشيا خط امداد رئيسي لها.

وأوضح الواصلي أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ساندت قوات الجيش في العمليات واستهدفت بعدة غارات جوية تعزيزات ومواقع الميليشيا، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد أن العملية التي تم إطلاقها في "برط العنان"، ستواصل مهامها القتالية حتى تطهير المديرية بالكامل من الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

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