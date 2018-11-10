القبض على خلية تابعة لداعش في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في محافظة لحج، جنوبي البلاد.



وكشفت الوزارة أن الخلية الإرهابية متورطة في ارتكاب عمليات وجرائم إرهابية بمحافظة عدن، وكانت تستعد للقيام بعمليات إرهابية مماثلة تتضمن جرائم اغتيالات وتفجيرات تستهدف شخصيات مسؤولة وقيادية في محافظتي عدن ولحج.



وأوضحت أن عملية القبض على الخلية الإرهابية سبقتها عمليات استخباراتية من خلال القيام برصد وتتبع تحركات عناصر الخلية قادت إلى القبض على الخلية.

وكشفت أنه تم العثور على وثائق ومعلومات مهمة شملت كشوفات وقوائم بالعديد من الشخصيات والأهداف المدرجة ضمن مخططها الإرهابي.

ولفتت إلى أن العملية تأتي في إطار تواصل نجاحات الأجهزة الأمنية في لحج، من خلال تنفيذ عمليات نوعية نجحت في القبض على عناصر وقيادات وخلايا إرهابية وإحباط مخططات إرهابية.

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