وزير إعلام الحوثيين يعلن انشقاقه عن الميليشيات الانقلابية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعلن وزير الإعلام في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، عبد السلام جابر، انشقاقه عن الميليشيات الانقلابية، وذلك عقب وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض.

وأوردت مصادر إعلامية نقلاً عن السفارة اليمنية بالرياض أن جابر سيعقد غداً الأحد مؤتمراً صحفياً في مقر السفارة للكشف عن كافة التفاصيل الأخيرة التي جعلته يترك الميليشيات الانقلابية ويعلن انضمامه إلى الشرعية.

وكان الحوثيون قد وضعوا جابر تحت الإقامة الجبرية خلال الأسابيع الماضية بعد خلافات شديدة مع قيادات حوثية.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة موجة الانشقاقات عن ميليشيات الحوثي الانقلابية سيما عقب الهزائم الكبيرة التي تتلقاها بالحديدة، وعدد من المحافظات اليمنية.

إقرأ أيضاً:

القبض على خلية تابعة لداعش في اليمن

دعم الشرعية تحقق تقدماً جديداً في الحديدة