الجيش اليمني يحرر نحو 50% من صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكن الجيش الوطني اليمني من السيطرة على نحو 50% من المساحة الجغرافية لمحافظة صعدة، حسب ما أكده محافظ صعدة اللواء هادي طرشان الوايلي.



وأشار محافظ صعدة إلى أن الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة في مختلف الجبهات تؤكد أن المليشيا الانقلابية تتهاوى وباتت نهايتها قريبة.



وأوضح طرشان أن الجيش اليمني، ومن خلال عملياته العسكرية في خمسة محاور رئيسية، تمكن حتى الآن من "تطهير أكثر من 50% من المساحة الجغرافية للمحافظة من الحوثيين"، ويجري حالياً تطهير المناطق المحررة من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل واسع وعشوائي والتي تمثل تهديداً لحياة المواطنين لعشرات السنين القادمة.

وأكد طرشان أن المحافظة تتهيأ لأعمال إعادة الإعمار التي ستنطلق من المناطق التي تم تحريرها من ميليشيات الحوثي وبدعم من تحالف دعم الشرعية.

وكانت قوات الجيش الوطني حررت خلال الأيام الماضية، قرى "معتق" و"غريب" و"الثاهر" و"أمثهرة" و"مثلث شعيب" و"ظهر الجمل" و"الشورت" في الجبهة ذاتها.

وأعلنت قوات الجيش اليمني، أمس الجمعة، مقتل وإصابة قرابة 200 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية جراء المعارك التي تشهدها المحافظة، معقل الحوثيين الرئيسي، شمالي البلاد.

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