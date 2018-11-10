بومبيو: إيران مسؤولة عن الدمار في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حمّل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران مسؤولية الحرب اليمنية، متهماً طهران بتغذية ميليشيات الحوثي، مؤكدا على أن إيجاد الحل السياسي مرتبط بوقف طهران دعمها للحوثيين.



الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق، وجود اتجاه لتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، في إطار سعي البيت الأبيض لتضييق الخناق على جميع المليشيات المرتبطة بإيران في الشرق الأوسط.



كما أضاف بومبيو أن إيران لم تقدم شيئاً للإغاثة الإنسانية لليمنيين رغم تسببها في الحرب، معتبراً ذلك فرقاً جوهرياً بينها وبين المملكة، لافتاً إلى أن السعوديين قدموا ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية لليمن.

وفي السياق ذاته، تصاعدت حدة المعارك في مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في وقت حققت قوات دعم الشرعية تقدما جديدا مهما، واستعادت مناطق عدة كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.

وشهدت المدينة معارك عنيفة طوال ساعات الليل، تركزت قرب شارع صنعاء وفي شارع الخمسين ومدينة الصالح، كما امتدت المواجهات المسلحة إلى محيط جامعة الحديدة، وسط انهيارات في صفوف الانقلابيين.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات فقط من استعادة قوات المقاومة اليمنية المشتركة، الجمعة، السيطرة على مستشفى 22 مايو في مدينة الحديدة، والذي احتلته ميليشيات الحوثي قبل عدة أيام، وحولته إلى ثكنة عسكرية.



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