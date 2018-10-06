قرقاش يثني على لقاء ولي العهد السعودي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (سوشال ميديا)

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن لقاء ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الشامل مع بلومبرج تميز بالصراحة والوضوح، وجاءت ردود الأمير واثقة ومطلعة ومقنعة.

قرقاش قال في تغريدة عبر تويتر ان الأمير محمد بن سلمان يبرز مجدداً عبر اللقاء قائداً وطنياً طموحاً وواقعياً، وإجاباته قوضت حملة التضليل التي تطال السعودية الشقيقة.

وأجرى ولي العهد السعودي حواراً لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، تناول فيه مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية كما تطرق الحوار إلى رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إن السعودية تعمل مع واشنطن على كبح تحركات إيران السلبية، مؤكدا خلال مقابلة مع بلومبيرغ أن العلاقات مع الولايات المتحدة ممتازة، وأن المملكة تشتري الأسلحة من أمريكا ولا تأخذها بالمجان. وأضاف ولي العهد السعودي أن بلاده لن تدفع شيئا مقابل أمنها.

وحول تطورات اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي ، قال الأمير محمد بن سلمان، إن بإمكان تركيا تفتيش قنصلية السعودية في اسطنبول بحثا عن خاشقجي على صعيد آخر .. قال ولي العهد السعودي إن المملكة ستطرح أرامكو بحلول بداية 2021. موضحاً أن قيمة أرامكو لا تقل عن 2 تريليون دولار. وقال الأمير محمد بن سلمان: "نحن لا نحدد أسعار النفط لكنها تعتمد على العرض".



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