قرقاش يردّ على الجندوبي: هجومه دليل عدم مهنية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على اتهامات رئيس فريق الخبراء الأممي للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن كمال الجندوبي للإمارات والسعودية.

وكتب قرقاش في تغريدة على موقع "تويتر": "هجوم كمال الجندوبي في الإعلام القطري على السعودية والإمارات دليل عدم مهنية لمن تم تعيينه رئيسا لفريق الخبراء حول اليمن".

وأضاف قرقاش أن "اتهامات الجندوبي والمنصة التي استخدمها لا تليق بموقعه وتؤكد مجدداً تسييس الملف والذي كان واضحاً في غياب توازن تقريره وخلل منهجيته".

هجوم كمال الجندوبي في الاعلام القطري على السعودية والإمارات دليل عدم مهنية لمن تم تعيينه رئيسا لفريق الخبراء حول اليمن، إتهامات الجندوبي والمنصة التي إستخدمها لا تليق بموقعه وتؤكد مجددا تسييس الملف والذي كان واضحا في غياب توازن تقريره وخلل منهجيته. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 4, 2018

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