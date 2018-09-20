قرقاش: الأعقل لإيران هو تجنب مرحلة العقوبات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الخميس، بضرورة أن تكون دول الخليج العربي طرفًا في المفاوضات المقترحة بشأن إبرام معاهدة شاملة حول برنامج إيران النووي والصاروخي.

وأكد الوزير الإماراتي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، اليوم” أن الأعقل لإيران هو تجنب مرحلة العقوبات والتعامل بجدية مع هذه المقترحات، مشيراً إلى أن الملاحظات الأمريكية بشأن إبرام معاهدة شاملة تضبط القلق الدولي حول برنامج إيران النووي والصاروخي وتدخلاتها الإقليمية مهمة”.

وأضاف: “من الضروري أن تكون دول الخليج العربي طرف في المفاوضات المقترحة، الأعقل لطهران أن تتجنب مرحلة العقوبات وتتعامل بجدية مع هذه المقترحات”.

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