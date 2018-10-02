قرقاش: يجب الضغط على الحوثي ليسلم المليارات التي نهبها

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رحّب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بمبادرة السعودية لمساعدة المصرف المركزي اليمني، مطالباً بالضغط على الحوثيين لإعادة المليارات المنهوبة من الدولة اليمنية.

وقال قرقاش في تغريدة له على تويتر إن انهيار الريال اليمني يمثل تحدياً أساسياً للمواطن أكثر تأثيراً من توفر المواد الغذائية، مبادرة السعودية الشقيقة لدعم الريال في هذه الظروف مهمة، مضيفا أنه من الضروري أن يضغط المجتمع الدولي على الحوثي. ليسلم جزءا من 5 إلى 6 مليارات الدولارات التي ينهبها من دخل الدولة لدعم الريال".

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