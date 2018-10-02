الأمم المتحدة تشتري 50 ألف طن قمحاً لليمن

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (رويترز)

كشف تجار أوروبيون إن وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة اشترت في الآونة الأخيرة نحو 50 ألف طن من قمح الطحين لشحنه لليمن. وسيتم شحن القمح في شهر ديسمبر / كانون الأول المقبل من ميناء كونستانتا الروماني.

إشارة إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن وجه ، يوم أمس الاثنين، رسالة إلى الأمم المتحدة تتضمن تفصيلاً لانتهاكات ميليشيات الحوثي الإيرانية، حسبما صرح المتحدث باسم التحالف. وقال العقيد تركي المالكي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي من الرياض، إن جميع أعمال الميليشيات الحوثية تزيد من معاناة الشعب اليمني، لافتاً إلى أنها اقتحمت الأسبوع الماضي مخازن البرنامج العالمي للغذاء في الحديدة، وسرقت المساعدات، كما استهدفت قوات الجيش اليمني المتجهة للحديدة، وعطلت الشاحنات وسرقت ما بها من مساعدات غذائية وأحرقتها في المدن اليمنية.

وفيما يتعلق برد التحالف على تقرير لجنة الخبراء التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن اليمن، قال المالكي إن التحالف والحكومة اليمنية الشرعية رفضتا هذا التقرير. وأشار إلى أنه سيكون هناك "رد قانوني من التحالف سيتم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الـ 39".

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