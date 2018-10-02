السعودية: 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي كمنحة للمصرف المركزي اليمني.
وستساهم هذه المنحة في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"
وتؤكد المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها مما سيعود بالنفع على المواطن اليمني.
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