السعودية: 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني

... خادم الحرمين يوجه بدعم مستشفيات غزة ب 10 ملايين ريال أعلن معالي سفير خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان

... السعودية تتعهد بتقديم مساعدات للمناطق السورية الأكثر تضررا أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم تعهد المملكة بتقديم مساعدات للمناطق السورية الأكثر تضررا..

... العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الجمعة اوامر ملكية تضمنت اعفاء وزير العمل والتنمية والاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني من منصبه وتعيين الدكتور علي بن ناصر العفيص بدلا عنه.

... حريق في مقر تحت الإنشاء لبنك في الكويت قال بنك الكويت الوطني إن حريقاً اندلع اليوم في جزء من مقره الجديد قيد الإنشاء بالعاصمة، وإن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماده.

... برلمان العراق يحدد موعدا لاختيار رئيس الجمهورية حدد البرلمان العراقي الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لاختيار رئيس للجمهورية..