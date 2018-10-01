التحالف العربي يفند تقرير الأمم المتحدة حول اليمن

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية (وكالات)

فند التحالف العربي تقرير خبراء في الأمم الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في اليمن , وقال عبر متحدثه الرسمي العقيد تركي المالكي إنه سيرد بشكل قانوني على هذا التقرير. و قال المالكي في مؤتمر صحفي إن تحالف دعم الشرعية في اليمن وجه رسالة إلى الأمم المتحدة تتضمن تفصيلا لانتهاكات ميليشيات الحوثي الإيرانية, مؤكداً أن إن جميع أعمال الميليشيات الحوثية تزيد من معاناة الشعب اليمني.

وتابع العقيد تركي المالكي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي من الرياض أن التحالف العربي والحكومة اليمنية الشرعية رفضتا هذا التقرير , مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي اقتحمت الأسبوع الماضي مخازن البرنامج العالمي للغذاء في الحديدة، وسرقت المساعدات، كما استهدفت قوات الجيش اليمني المتجهة للحديدة، وعطلت الشاحنات وسرقت ما بها من مساعدات غذائية وأحرقتها في المدن اليمنية. وأشار المالكي إلى أن المنظمات الدولية في اليمن تتعرض إلى مضايقات من الميليشيات الحوثية، وصلت إلى حد الخطف.

ولفت المالكي إلى إطلاق ميليشيات الحوثي أكثر من 200 صاروخ باليستي من مناطق يمنية مختلفة على المملكة العربية السعودية , كما شدد على أن محاولة إستهداف ميناء جازان بقوارب مفخخة، لن تمر بدون حساب وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حسب القانون الدولي ومحاسبة الأشخاص المخططين والمنفذين لهذا العمل الإرهابي , مبيناً أن الحوثيين زرعوا مجموعة من الألغام البحرية في عرض البحر الأمر الذي يستهدف خط الملاحة الدولية.

وأكد المالكي استمرار عمل كل المنافذ في اليمن بكامل طاقاتها الاستيعابية، مشيرا إلى السعي من أجل فتح ممرات آمنة في كل أنحاء اليمن. وقال المتحدث باسم التحالف إنه "من المفترض أن تصل المساعدات إلى كافة المناطق في اليمن، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

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