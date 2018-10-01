ولي العهد السعودي يبحث مع أمير الكويت العلاقات الثنائية



أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان ، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، كما ستبحث الزيارة المزيد من التنسيق حول أسعار النفط لدعم استقرار السوق.

ويذكر أن الكويت أول دولة خليجية يزورها الأمير محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد في السعودية قبل أكثر من عام ، وكان البلدان قد أسسا مجلساً تنسيقياً مشتركاً في يوليو الماضي، لرفع درجة التعاون والعمل المشترك بينهما.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان في المطار ، وكان الديوان الملكي السعودي قد أصدر بيانا أكد فيه على توصيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، واستجابة لدعوة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تجري هذه الزيارة الرسمية، يلتقي خلالها ولي العهد السعودي مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وعدد من المسؤولين، لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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