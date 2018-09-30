ولي العهد السعودي في زيارة رسمية الى الكويت

أخبار الآن | الكويت - الكويت (واس)

بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى الكويت يلتقي خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وعدداً من المسؤولين , على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلن الديوان الملكي السعودي أن الزيارة تأتي لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك". وكان ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان في المطار.

و كان بيان لوكالة الأنباء السعودية ذكر " أنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، واستجابة لدعوة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت , غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم الأحد 20 / 1 / 1440هـ الموافق 30 / 9 / 2018م إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وعدداً من المسؤولين، لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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