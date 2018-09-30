السعودية تعلن عن ميزانية ضخمة لعام 2019

أخبار الآن| دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت المملكة العربية السعودية الميزانية العامة لعام 2019 بإجمالي نفقات تصل إلى 1.106 تريليون ريال، بارتفاع قدره 7 في المئة عن العام الماضي.

وبحسب وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، فإن نجاح تطبيق المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، أدى إلى انخفاض عجز الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018.

يذكر أن العجز بلغ حوالي واحد وأربعين فاصلة سبعة مليار ريال سعودي، منخفضاً حوالي واحد وأربعين مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق ألفين وسبعة عشر، رغم نمو النفقات بنسبة ستة وعشرين بالمئة خلال فترة المقارنة.

ويعبّر صدور تقرير البيان التمهيدي لميزانية 2019 للمرة الأولى عن الخطوات الفعلية الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية، فيما يرتبط بالمالية العامة.

ويستعرض التقرير أيضا، أهم السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع ميزانية العام القادم 2019، لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية على المدى المتوسط، وعرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل، وقبل صدورها بعدة أشهر كإحدى عناصر تطوير التخطيط المالي في المملكة.

ويشمل البيان التمهيدي عرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل، في مجالات النفقات والإيرادات والعجز والتمويل وتقديراتها على المدى المتوسط، ومع إمكانية مراجعة هذه التقديرات في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والدولية حتى تاريخ صدور الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2019 بنهاية العام.

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