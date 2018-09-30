السعودية تدين اعمال العنف ضد الروهينغا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شارك وزير الخارجية السعودية عادل الجبير ، في الاجتماع رفيع المستوى بشأن الروهينغا الذي عقد على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة الثالثة والسبعين للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الجبير خلال الاجتماع أستمرار دعم المملكة للحقوق المشروعة لأقلية الروهينغا، وأنها تولي هذا الاهتمام انطلاقاً من واجبها الإسلامي والديني.

قال وزير الخارجية: لم يكن موقف المملكة العربية السعودية وليد اللحظة، بل جاء منذ تعرض هذه الأقلية لشتى صور الانتهاكات والتهجير عبر عقود مضت، فرغم الجهود الدولية في هذا المضمار إلا أن هذه الجهود ما تزال دون المستوى المطلوب الذي يضمن سلامة هذه الأقلية وتمتعها بكافة حقوقها المشروعة.

أضاف الجبير: إن المملكة العربية السعودية تدين جميع صور الانتهاكات الجسيمة والتجاوزات المرتكبة ضد أقلية الروهينجا، وتدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها لبذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه المأساة، وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة، وضمان وصولها للمحتاجين والمتضررين، وتحميل حكومة ميانمار مسؤولياتها في هذا الشأن.

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