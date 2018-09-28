بنغلاديش: نطالب برحيل عاجل للروهينغا

أخبار الآن | دكا - بنغلاديش (وكالات)

طالبت رئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة أمس بترحيل اللاجئين الروهينغا الناطقين بالبنغالية من بلادها إلى وطنهم ميانمار في أسرع وقت ممكن، بما يخفف معاناتهم وأعباءهم على بنغلاديش.



وأعربت حسينة في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أسفها لعدم بدء عملية الترحيل بطريقة دائمة.

وقالت: "ميانمار بلد مجاور لنا، ومن البداية حاولنا إيجاد حل سلمي لأزمة الروهينغا عبر التشاور الثنائي، وتم تنفيذ 3 اتفاقات ثنائية حتى الآن بين ميانمار وبنغلاديش لترحيل الروهينغا، لكن سلطات ميانمار في الواقع لم تقبل عودتهم رغم التزامها الشفهي بذلك".

وأضافت: "جذور أزمة الروهينغا تمتد إلى ميانمار وبالتالي ينبغي إيجاد الحل في ميانمار ونحن نريد حلا عاجلا وسلميا لأزمة الروهينغا".

ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، فقد فرّ أكثر من 720 ألفا من أبناء أقلية الروهينغا في ولاية راخين شمالي ميانمار إلى بنغلاديش منذ اندلاع العنف في ميانمار في أغسطس 2017، وذلك إضافة إلى 200 ألف آخرين من الروهينغا فروا إلى الدول المجاورة في وقت سابق.

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