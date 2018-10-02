الجيش اليمني يؤكد مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن الجيش الوطني اليمني مقتل قيادي حوثي مع أكثر من 40 عنصرًا من مرافقيه ، وقال الجيش إن غارة تحالف دعم الشرعية تمكنت من استهدافهم في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية أن القيادي يُعتبر من قيادات الصف الأول الميدانية لدى الميليشيات الإيرانية، وامتلك خبرة كبيرة في زراعة الألغام والعبوات الناسفة.



كما تلقى القتيل تدريبات عسكرية في لبنان وإيران عامي 2011 و2012.





وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد وجه رسالة إلى الأمم المتحدة تتضمن تفصيلا لانتهاكات ميليشيات الحوثي الإيرانية،فيما سيرد بشكل قانوني على تقرير الخبراء بشأن حقوق الإنسان في اليمن، حسبما صرح المتحدث باسم التحالف، الاثنين.

وقال العقيد تركي المالكي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي من الرياض، إن جميع أعمال الميليشيات الحوثية تزيد من معاناة الشعب اليمني، لافتاً إلى أنها اقتحمت الأسبوع الماضي مخازن البرنامج العالمي للغذاء في الحديدة، وسرقت المساعدات، كما استهدفت قوات الجيش اليمني المتجهة للحديدة، وعطلت الشاحنات وسرقت ما بها من مساعدات غذائية وأحرقتها في المدن اليمنية.

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