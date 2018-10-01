التحالف الدولي يصدر إرشادات لتجنب التعظيم غير المقصود لداعش

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)

أصدر التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا قاموسا يساعد الناس عند الحديث عن داعش من أجل تجنب التعظيم غير المقصود أو الحديث بطريقة غير مناسبة عن هذا الكيان الإرهابي. و نشر التحالف الدولي في قاموسه مبادئ توجيهية للتغطية الإعلامية عن داعش بينها ضرورة استخدام لغة خالية من العواطف عند وصف الهجمات أو الإرهابيين , وتجنب نشر صور مسلحي داعش أو الإرهابيين

و تابع التحالف الدولي في بيانه " ضرورة تجنب نشر صور لعناصر داعش أو الإرهابيين بزي القتال إلا إذا كانت السلامة العامة تقتضي ذلك مثل إذا كان مرتكب الجريمة ما يزال ملاحقاً من قبل السلطات" , وتوخى الحذر عند نقل إدعاءات داعش على أنها حقائق , حيث تُظهر البيانات التي صدرت عن وحدة داعش الدعائية "أعماق" بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في المملكة المتحدة وأماكن أخرى في العالم حقيقة أن تنظيم داعش لم يكن لديه علم مسبق بهذه الهجمات , وتجنب إستخدام المصطلحات الحربية لأنها تزرع الخوف وتعزز صورة المنظمات الإرهابية وتعكس لغته , و أيضا تجنب تعظيم مرتكبي الجرائم بإلقاء ألقاب مثال "الأرملة البيضاء" أو "البيتلز – الخنافس".

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