دورية مع الشرطة الليبية في بنغازي بعد دحر الإرهاب

أخبار الآن | بنغازي - ليبيا (جنان موسى)

حتى وقت ليس بالبعيد ، لم تتمكن الشرطة الليبية من القيام بدوريات في شوارع بنغازي خشية استهدافها من الجماعات الإرهابية. لكن الوضع تغير الان مع بعد انتصارات الجيش في شرق ليبيا اذ عادت دوريات الشرطة والبحث الجنائي وغيرها من المؤسسات الأمنية إلى شوارع بنغازي.

الشرطةُ الليبيةُ تعود إلى بنغازي. في سياراتٍ حديثةٍ، يجوبون شوارعَ المدينة ويمرون قربَ مركزِ شرطةِ البركة الذي أعيد بناؤُه مؤخرا. هذا المركزُ تم تفجيرُه من قِبَل الفصائلِ المتشددة عندما كانت تسيطر على المدينة.

إنّ وجودَ دورياتٍ ورجالِ الشرطة في المدن هو شيءٌ عاديٌ في مختلِفِ دولِ العالم. لكنه تطورٌ جديدٌ في بنغازي وله دلالاتٌ عدة. فبين العامِ الفين واثني عشر وحتى الألفين وسبعةَ عشرَ، كانت انصارُ الشريعة تجولُ وتصولُ في هذه الشوارع كما يُظهر هذا الفيديو وكانت الجماعةُ تستهدف رجالَ الأمنِ والشرطةِ وتَصفهم بالخونةِ والمرتدين .

في تلك الفترة لم تخرجْ دورياتٌ للشرطةِ في الشوارعِ ولم يكن ممكنا لأي شرطيٍ الظهورُ علنا بزيه الرسمي. الان ومع سيطرة الجيشِ على بنغازي، عادت الشرطةُ لممارسة مهامها الطبيعية.

في وسْط بنغازي التي تقف شاهدةً على الحربِ الشرسةِ التي دارت هنا يخبرنا النقيب عن فخرهِ بالعودة للعمل وخدمةِ أبناء مدينته.

لا تزال هناك خطواتٌ كثيرةٌ لإحلال الاستقرار في الشرق الليبي لكنّ وجودَ الشرطةِ هو خطوةٌ أولى في الاتجاهِ الصحيح.

تنضم إلينا في الاستوديو جنان موسى للحديث أكثر حول هذا الموضوع وتفاصيله

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