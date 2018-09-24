دورية مع البحرية الليبية حيث المهربين والمتطرفين وحتى الناتو

أخبار الآن | رأس الهلال - شرق ليبيا (جنان موسى)



كثيرة هي المخاطر التي تواجه قوات البحرية الليبية في مواجهة عمليات متكررة للتهريب و حتى محاولات متشددين للتسلل عبر المياه الاقليمي، امكانيات البحرية الليبية متواضعة لكن المعنيين يبذلون جهدا لحماية الحدود المائية، جنان موسى رافقت احدى الدوريات البحرية على متنِ قاربٍ تابعٍ للبحريةِ الليبية، ننطلق في دوريةٍ اعتياديةٍ في عرض البحر. المهمةُ منعُ اي قارب مشبوه من التسللِ إلى شرق ليبيا.



ان عمليةَ ضبطِ الشواطئ الليبية ليست بالمهمةِ السهلة. التحدياتُ كبيرةٌ والإمكانياتُ محدودة.



الاجواءُ هادئةٌ اليوم ولا يوجد ما يثير الشكَ في المياهِ الإقليمية الليبية. ولكنْ الحالُ ليس دائما هكذا. ففي هذا الفيديو الأرشيفي مثلا كانوا يتبعون سفينةً يقولون أنها كانت متجهةً لدرنة.

ومؤخرا اعترضوا سفينةً حربيةً ايطاليةً قبالةَ السواحلِ الليبية. وفقا للطرف الليبي، فإن الإيطاليين دخلوا المياهَ الليبية لسببٍ غيرِ معروف فاعترضوهم وطلبوا منهم الخروج.



حان وقتُ العودةِ الى الميناء. تطل هذه القاعدةُ البحرية على منظرٍ طبيعي جميل يخطف الأنفاسَ لكنّ حجمَ المسؤولية الملقاة عليهم لا يُستهان به.

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