قرقاش: إتهامات طهران للإمارات لا أساس لها

أخبار الآن | أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش إن التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف ويتصاعد عقب هجوم الأحواز في محاولة للتنفيس المحلي.



وأضاف أن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح , مضيفا أن إتهامات طهران لا أساس لها.

و كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إتهم نظاما أجنبيا لم يسمه بالوقوف خلف الهجوم الذي إستهدف عرضاً عسكرياً في مدينة الأحواز.



وقال ظريف في تغريدة له على موقعه على تويتر إن نظاماً أجنبياً جند ودرب ودفع المال للعناصر المسلحة التي هاجمت الاستعراض العسكري جنوب غربي ايران ، مضيفاً أن إيران سترد بسرعة وحسم على هذا الهجوم.



من جهة أخرى إتهم الحرس الثوري الإيراني نظاماً أجنبياً مدعوماً من إسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب مسلحين ودعمهم في إقليم كردستان العراق لتنفيذ الهجوم المسلح على استعراض العسكري في إقليم الأحواز جنوب غربي إيران

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