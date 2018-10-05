برهم صالح: نوبل للسلام تمثل تكريماً للعراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



هنأ الرئيس العراقي برهم صالح الناشطة الأيزيدية ناديا مراد لفوزها بجائزة نوبل للسلام معتبرا ذلك تكريما للعراق.



وفازت الناشطة الإيزيدية العراقية نادية مراد والطبيب الكونغولي دنيس موكويغي بجائزة نوبل للسلام لعام 2018، الجمعة، لجهودهما في وقف العنف الجنسي كسلاح في الحرب.



وقال صالح في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "تحدثتُ هاتفيا الآن مع العزيزة ناديا مراد، وباركتُ لها نيلها جائزة نوبل للسلام، إنه تكريم لكفاح وصمود العراقيين في مواجهة الإرهاب والتطرف".

ونادية مراد هي إحدى ضحايا داعش الذي قام بأخذها رهينة بعد احتلال منطقتها وقتل أهلها في القرية من بينهم أمها و ستة من أخوانها، لكنها بعد فترة تمكنت من الهروب من داعش ووصلت إلى مكان آمن ثم تم ترحيلها إلى ألمانيا ليتم معالجتها هناك من الأذى الجسدي والنفسي الذي تعرضت لها من قبل أفراد التنظيم.

وقضى الطبيب دينيس موكويغى، أجزاء كبيرة من حياته لمساعدة ضحايا العنف الجنسى فى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد عالج الدكتور موكويجى وموظفوه آلاف المرضى الذين وقعوا ضحية لمثل هذه الاعتداءات.

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