برهم صالح رئيسا للجمهورية العراقية

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

أعلن البرلمان العراقي فوز برهم صالح مرشح الإتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الجمهورية العراقية.

جاء ذلك بعد إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني انسحاب مرشحة فؤاد حسين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وقال نواب في الحزب إن آلية التصويت على منصب الرئاسة منصب الرئاسية غير مقبول.

من جانبها قالت رئاسة البرلمان العراقي إن انسحاب فؤاد حسين من سباق الرئاسة غير مقبول لعدم تقديمه طلبا رسمياً

وكان البرلمان العراقي قد لجأ إلى جلسة تصويت ثانية لاختيار رئيس الجمهورية، من بعد أن أخفق كل المرشحين في الجولة الأولى من التصويت في الحصول على ثلثي أصوات الناخبين.

وحصر البرلمان التصويت على مرشحين إثنين وهما برهم صالح مرشح الإتحاد الوطني الذي حصل على 160 صوتا، وفؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي الذي حصل على 87 صوتا في الجولة الأولى من التصويت.

ويسعى مجلس النواب العراقي الى حسم إختيار رئيس جديد للبلاد بعد إصرار الحزبين الكرديين على مرشح كل منهما , و كانت مصادر رجحت لأخبار الآن أن تمتد جلسة التصويت حتى منتصف ليلة اليوم الثلاثاء أو ربما لساعات أخرى في حال ذهب الى جولة تصويت ثانية.

وكان آخر اقتراحات الاتحاد الوطني الكردستاني التي رفضها منافسه الحزب الديمقراطي الكردستاني هو تناوب كلا المرشحين على فترة رئاسة الجمهورية أي يتولى كل واحد منهما سنتين من فترة الرئاسة.

وكشف قيادي كردي عن إنتهاء اجتماع الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني دون التوصل لاتفاق نهائي بشأن حسم منصب رئيس الجمهورية.

وقال القيادي إن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني عقدا، إجتماعا في مبنى البرلمان لمناقشة توحيد الموقف تجاه منصب رئيس الجمهورية لكن الاجتماع انتهى دون التوصل لاتفاق نهائي بشأن تقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية , مشيرا الى أن الاتحاد الوطني الكردستاني مصر على برهم صالح , فيما يصر الحزب لديمقراطي الكردستاني على مرشحه فؤاد حسين.

معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد أمير الدعمي الخبير القانوني

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