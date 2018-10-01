إيران نسقت ضربتها في سوريا مع العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

كشف مصدر أمني عراقي أن إيران نسقت مع العراق في عملية قصفها مواقع في شرق سوريا.

و أوضح المصدر الأمني أن التنسيق الإيراني العراقي تم من خلال مركز التنسيق الأمني الذي يضم سوريا وروسيا بالإضافة إلى العراق وإيران , مبيناً لو لم يكن هناك أي تنسيق لخرج موقف مضاد من قبل الحكومة العراقية تجاه الضربة الإيرانية التي مرت بالأجواء العراقية.

و كان الحرس الثوري الايراني قال "أنه هاجم فجر الاثنين مقرا لقيادة إرهابيين" في شرق سوريا بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، ردا على الاعتداء الذي استهدف في 22 أيلول/سبتمبر مدينة الأحواز في إيران".

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني "أن الصواريخ استهدفت منطقة هجين التي تبعد مسافة 24 كلم شمال مدينة البوكمال الحدودية في محافظة دير الزور".

واعلنت وكالة مقربة من المحافظين الإيرانيين في وقت سابق "أن الصواريخ أطلقت من محافظة كرمنشاه".

من جهته، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "انفجارات عنيفة فجراً قرب مدينة البوكمال وتحديدا في آخر جيب تحت سيطرة تنظيم داعش , حيث تشن قوات سوريا الديموقراطية منذ 10 أيلول/سبتمبر هجوما بدعم أميركي".

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