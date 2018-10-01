فضيحة تهز منظومة إيران الصاروخية

أخبار الآن | طهران - إيران (وكالات)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران فيديو يكشف فضيحة جديدة في المنظومة الصاروخية الإيرانية إثر سقوط أحد الصواريخ الباليستية داخل أراضي إيران بعدما كانت موجهة الى سوريا.

و سارعت وسائل اعلام الحرس الثوري الإيراني لتبرير سقوط الصاروخ وقالت إن مستوعب الوقود سقط بعد انفصاله عن الصاروخ , غير أن مختصين عسكريين أكدوا أن سقوط مستوعب الوقود يعني سقوط الصاروخ حيث لن يواصل بعدها مساره.

ونشر مغردون صورا قالوا إنها تظهر الآثار الناجمة عن سقوط صاروخ في الأراضي الإيرانية , بعد قليل من إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ على مسلحين في سوريا ردا على هجوم الأحواز.

ونشر ناشطون على موقع تويتر صورا من "موقع تحطم الصاروخ الباليستي في ضواحي كرمانشاه بعد لحظات من تحطمه"، في حين نشر آخرون فيديو قالوا إنه يرصد سقوط أحد الصواريخ.

وقالت حسابات على تويتر إن إيران أطلقت 5 صواريخ "قيام 1" و "ذو الفقار" باتجاه الأراضي السورية فجر الاثنين إلا أن إحدى الصواريخ سقط في عمق الأراضي الإيرانية.

وأضافت هذه الحساب أن الحرس الثوري الإيراني استولى على المليارات من ميزانية الجيش تحت مزاعم تطوير المنظومة الصاروخية ولاسيما صواريخ "قيام 1"، إلا إنها ليست فعالة وتواصل السقوط قبل بلوغ هدفها.

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