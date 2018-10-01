صواريخ إيرانية على سوريا ردا على هجوم الاحواز (صور - فيديو)

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (وكالات )

قالت وسائلُ الإعلامِ الإيرانية إن الحرسَ الثوريَ الإيراني أطلق صواريخَ باليستية تجاه سوريا رداً على هجوم الأحواز.

الحرسُ الثوريُ قال على موقعه الإلكتروني الرسمي، إن مَقَرَ قيادةِ المسؤولين عن هجوم الأحواز، تعرض لقصفٍ في شرق الفرات بصواريخ باليستية، مؤكدا قَتْلَ عددٍ كبيرٍ منهم.

وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية، بما في ذلك التلفزيون الإيراني ووكالة "إيرنا" نقلت خبراً مفاده أن إيران أطلقت صواريخ باليستية على جماعات قالت إنها إرهابية شرق الفرات بسوريا.

يأتي ذلك بعد يومين من تصريح لنائب إيراني بارز قال فيه إن الهجوم الإرهابي على عرض عسكري في مدينة الأحواز جنوب غربي البلاد، والذي أدى إلى مقتل 24 شخصاً، كان نتيجة تقصير من جانب قوات الأمن.

من الجدير ذكره أن هذه هي المرة الثالثة التي تطلق فيها إيران صواريخ باليستية خارج حدودها منذ حربها مع العراق.

المرة الأولى كانت في دير الزور ردا على الهجوم الذي استهدف البرلمان وضريح الخميني، والمرة الثانية في كردستان العراق استهدفت مقار الحزب الكردستاني الإيراني، ردا على هجوم له في مريوان غرب البلاد.

مصدر الصور: مواقع الكترونية

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