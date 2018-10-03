برهم صالح يكلف عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة الجديدة

أخبار الآن| بغداد - العراق - (وكالات)

كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، مرشح التسوية لرئاسة الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة ، وجاء اختيار صالح لعبد المهدي بعد أقل من ساعتين من انتخابه رئيسا للعراق، وسيكون أمام رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوما لتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها ، واختار البرلمان، اليوم الثلاثاء، المرشح برهم صالح رئيساً ل‍جمهورية العراق.

وكان قد أعلن البرلمان العراقي فوز برهم صالح مرشح الإتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الجمهورية العراقية ، جاء ذلك بعد إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني انسحاب مرشحة فؤاد حسين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وحصر البرلمان التصويت بين مرشحين اثنين وهما برهم صالح الذي حصل على 160 صوتا، وفؤاد حسين الذي حصل على 87 صوتا ، ويسعى مجلس النواب العراقي الى حسم إختيار رئيس جديد للبلاد بعد إصرار الحزبين الكرديين على مرشح كل منهما , و كانت مصادر رجحت لأخبار الآن أن تمتد جلسة التصويت حتى منتصف ليلة اليوم الثلاثاء أو ربما لساعات أخرى في حال ذهب الى جولة تصويت ثانية.

وكان آخر اقتراحات الاتحاد الوطني الكردستاني التي رفضها منافسه الحزب الديمقراطي الكردستاني هو تناوب كلا المرشحين على فترة رئاسة الجمهورية أي يتولى كل واحد منهما سنتين من فترة الرئاسة ، وكشف قيادي كردي عن إنتهاء اجتماع الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني دون التوصل لاتفاق نهائي بشأن حسم منصب رئيس الجمهورية.

وقال القيادي إن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني عقدا، إجتماعا في مبنى البرلمان لمناقشة توحيد الموقف تجاه منصب رئيس الجمهورية لكن الاجتماع انتهى دون التوصل لاتفاق نهائي بشأن تقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية , مشيرا الى أن الاتحاد الوطني الكردستاني مصر على برهم صالح , فيما يصر الحزب لديمقراطي الكردستاني على مرشحه فؤاد حسين.



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