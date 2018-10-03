روسيا تعلن اكتمال تسليم النظام السوري منظومة الدفاع "أس-300"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن تسليم أنظمة الدفاع الجوي إس-300 للنظام السوري قد اكتمل، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق 3 أشهر لتدريب قوات النظام على تشغيله .

وقال شويغو في تصريحات بثها التلفزيون الروسي، الثلاثاء، إن موسكو سلمت 4 منصات صواريخ من طراز إس-300 إلى جانب رادارات ومركبات دعم.

وأعلنت روسيا الشهر الماضي أنها ستقدم للنظام السوري منظومة إس-300، بعد إسقاط طائرة روسية من قبل قوات النظام بينما كانت ترد على ضربة جوية إسرائيلية.

وقال شويغو إن الجيش الروسي قام بتعزيز أنظمة الحرب الإلكترونية في سوريا بشكل كبير، مشيرا إلى أن تكامل أصول الدفاع الجوي بين روسيا والنظام السوري سيكتمل بحلول 20 أكتوبر المقبل.

إقرأ أيضاً:

إيران: مقتل 40 من قادة داعش بالهجوم الصاروخي في سوريا