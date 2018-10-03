إيران: مقتل 40 من قادة داعش بالهجوم الصاروخي في سوريا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت إيران إن الضربة الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري الايراني في سوريا يوم الاثنين أسفرت عن مقتل 40 من قادة تنظيم داعش وإن قوة القدس التابعة لها هي التي وفرت المعلومات لتنفيذ العملية.

وأطلقت إيران ستة صواريخ على أهداف في منطقتي البوكمال وهجين في شرق سوريا، ردا على هجوم على عرض عسكري في إيران يوم 22 سبتمبر أيلول أدى إلى مقتل 25 شخصا نصفهم تقريبا من أفراد الحرس الثوري.

وتتولى قوة القدس عمليات الحرس الثوري الخارجية.

ونسبت وسائل إعلام رسمية إيرانية إلى الجنرال أمير علي حاجي زاده قائد إدارة الفضاء بالحرس الثوري قوله ”بناء على المعلومات التي تلقيناها قتل نحو 40 من قادة داعش في هذا الهجوم“.

وأضاف ”من أهم عناصر هذه العملية أن قوة القدس وفرت المعلومات اللازمة للهجوم“.

وأعلن كل من تنظيم داعش ومنظمة المقاومة الوطنية الأحوازية، المسؤولية عن هجوم العرض العسكري بمدينة الأحواز. لكن لم يقدم أي منهما دليلا دامغا يؤيد هذا الزعم.

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