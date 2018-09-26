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مقتل "والي الرقة" في تنظيم داعش

أخبار الآن | الرقة - سوريا - (وكالات)

أفادت مصادر إعلامية بقتل ما يسمى والي الرقة في تنظيم داعش، وأوضحت المصادر أن (عواد المخلف) الملقب بأبي حمزة الفراتي قتل منذ يومين في مدينة هجين شرقي دير الزور، أبرز معاقل تنظيم داعش .. مشيرة إلى أن (المخلف) كان يعمل قياديا في داعش قبل قتله في مدينة هجين، موضحة أنه من أبناء مدينة الطبقة غربي الرقة.

وتشهد المنطقة معارك كر وفر بين داعش وقوات سوريا الديمقراطية ، عقب إطلاق الأخيرة مؤخراً عملية عسكرية للسيطرة على آخر معاقل التنظيم في المنطقة بدعم من التحالف الدولي.

يشار إلى أنه في 17 تشرين الأول 2017 أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة السيطرة بالكامل على مدينة الرقة عقب السيطرة على الملعب البلدي أحد آخر معاقل داعش في المدينة آنذاك..

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#إرهاب #داعش #الرقة #قوات سوريا الديمراطية #ديرالزور

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