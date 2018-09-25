داعش يحاول إنشاء معاقل في آسيا الوسطى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

أفادت تقارير أمنية بأن داعش يحاول إنشاء مراكز تدعمه عبر خلايا نائمة في دول منطقة آسيا الوسطى في محاولة لتعويض خسارة معاقله في العراق وسوريا وليبيا.



بعد أن خسر معظم معاقله في العراق وسوريا وليبيا , بات داعش يبحث عن معاقل جديدة في آسيا الوسطى عبر إنشاء خلايا نائمة تعوضه عن المناطق التي خسرها , وهو ما جاء في تحذيرات أطلقتها مراكز متخصصة في مكافحة الارهاب.

مركز مكافحة الإرهاب في رابطة الدول المستقلة أكد في تقرير قدمه خلال إجتماع رؤساء فرق الأجهزة الأمنية لمكافحة الإرهاب في قيرغيزستان , أكد أن تنظيم داعش الإرهابي يحاول إنشاء مركز دعم جديد في منطقة آسيا الوسطى لما يسمى بالخلافة وتفعيل خلاياه النائمة هناك.

و لمواجهة محاولات داعش في منطقة آسيا الوسطى , تقرر تطوير التدريبات المشتركة لمكافحة الإرهاب والتركيز على المشاكل الرئيسة التي تمثل تهديدا حقيقيا لأمن دول هذه المنطقة تكون معتمدة على تحليل دوري لنتائج وضع العمليات الأمنية والعسكرية الجارية ضد التنظيم الارهابي في الشرق الأوسط.

من جهته حذر نائب رئيس وزراء قرغيزستان "زينيش رزاقوف" من أن التهديدات الإرهابية في آسيا الوسطى ستولد صراعات طويلة الأمد , و أن ما يثير القلق بشكل خاص هو حقيقة أن الإرهابيين يحاولون إختراق المنطقة من شمال أفغانستان من أجل زعزعة الاستقرار فيها.

وكان نائب مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمكافحة الإرهاب إيغور سيروتكين أكد في حزيران الماضي أنه بالرغم من الخسائر التي تكبدها تنظيم داعش إلا أنه يواصل إنتشاره في جميع أنحاء العالم ولا يزال يشكل تهديدا خطيرا.

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