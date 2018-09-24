الكشف عن اعترفات لأحد مساعدي تنظيم داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت قناة العراقية فيديو يظهر اعترافات إسماعيل الثاوي، أحد مساعدي زعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي.

والثاوي كان مسؤولاً عن إصدار الفتاوي وإعادة تشكيل المنهج التعليمي في التنظيم الإرهابي.

وكشف الثاوي إن كنيته في التنظيم كانت أبو زيد العراقي، وأضاف أنه التقى أبو بكر البغدادي ثلاث مرات خلال الثلاث سنوات الماضية مشيرا إليه بلقب "الخليفة" في كل مرة.

وقال إسماعيل الثاوي "أثناء تواجدي في سوريا التقيت أبو بكر البغدادي للمرة الأولى عام 2015 أثناء انسحاب التنظيم من حلب إلى منطقة المداجن، وفي أواخر 2016 التقيته مرة أخرى وذلك على إثر توجيهات أصدرها لتشكيل لجنة لإعادة كتابة وتغيير المناهج الخاصة بالتنظيم، وآخر مرة في أواسط 2017، تم استدعائي من قبل إداري ولاية دير الزور وكان معنا بعض قيادات الخط الأول."



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مصدر الصورة: شبكة الإعلام العراقي